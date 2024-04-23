Her yerde aranan eşek hastanenin acil servisinde çıktı

23 Nisan 2024 15:07 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 15:21

Gazze'de Refah'a saldırı hazırlığı! İsrail inkar etse de fotoğraflar gerçeği ortaya çıkardı

Gazze'de Refah'a saldırı hazırlığı! İsrail inkar etse de fotoğraflar gerçeği ortaya çıkardı

5-6 ay önce yaşanan olayda bir operasyon sonrası, bir şüpheliye ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı. Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Firari eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.