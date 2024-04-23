23 Nisan 2024 15:07 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 15:21
Her yerde aranan eşek hastanenin acil servisinde çıktı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yularını çözen eşek, hastanenin acil servisine kaçtı. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5-6 ay önce yaşanan olayda bir operasyon sonrası, bir şüpheliye ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı. Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi.
İLGİNÇ ANLAR KAMERADA
Firari eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı