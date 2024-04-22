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22 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:35

Başkan Yıldırım'dan İsrail'i protesto eden öğrencilere yerli dondurma sürprizi!

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri İsrail’e destek olan markanın ürünlerinin yer aldığı kamyonu protesto etmişti. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler ve yerli üretim dondurma dağıttı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başkan Yıldırım&#039;dan İsrail&#039;i protesto eden öğrencilere yerli dondurma sürprizi!

Gazze’ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e tüm dünyada olduğu gibi Ümraniyeli öğrencilerden de tepki geldi.

Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri, okula dondurma bırakmak için gelen ve içerisinde İsrail’e destek olan markanın ürünlerinin bulunduğu kamyonu protesto etti Öğrencilerin bu davranışı kısa sürede sosyal medyadan büyük ilgi gördü. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da kendi hesabından çocukları kutlayarak, sürpriz yapacağını açıklamıştı.Başkan Yıldırım'dan İsrail'i protesto eden öğrencilere yerli dondurma sürprizi! - 1. Resim

BAŞKAN YILMAZ YERLİ DONDURMA DAĞITTI

Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencilerini haftanın ilk ders saatinde ziyaret eden Başkan İsmet Yıldırım, minik protestoculara yerli üretim dondurma dağıtarak, çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Başkan Yıldırım, çocukların bu davranışının insanlığa örnek olduğunu söyleyerek, onlara bir de Vialand Tema Park’a götürme sözü verdi.Başkan Yıldırım'dan İsrail'i protesto eden öğrencilere yerli dondurma sürprizi! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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