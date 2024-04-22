Başkan Yıldırım'dan İsrail'i protesto eden öğrencilere yerli dondurma sürprizi!

22 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:35

Gazze’ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e tüm dünyada olduğu gibi Ümraniyeli öğrencilerden de tepki geldi.

Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri, okula dondurma bırakmak için gelen ve içerisinde İsrail’e destek olan markanın ürünlerinin bulunduğu kamyonu protesto etti Öğrencilerin bu davranışı kısa sürede sosyal medyadan büyük ilgi gördü. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da kendi hesabından çocukları kutlayarak, sürpriz yapacağını açıklamıştı.

BAŞKAN YILMAZ YERLİ DONDURMA DAĞITTI

Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencilerini haftanın ilk ders saatinde ziyaret eden Başkan İsmet Yıldırım, minik protestoculara yerli üretim dondurma dağıtarak, çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Başkan Yıldırım, çocukların bu davranışının insanlığa örnek olduğunu söyleyerek, onlara bir de Vialand Tema Park’a götürme sözü verdi.