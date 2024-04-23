Bakan Yerlikaya'dan, DEM Parti soruşturmasına ilişkin açıklama

23 Nisan 2024 19:43 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 21:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti soruşturmasına ilişkin soruya cevap verdi. Yerlikaya, DEM Parti soruşturması ve kayyum iddiaları ile ilgili Meclis'te verilen 23 Nisan resepsiyonunda konuştu.

Bakan Yerlikaya, "Yapılan iş ortada. Algıya gerek yok. Yapılan soruşturma ortada. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o olacak." ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Terörle mücadelede operasyonlar yaz kış devam edecek." dedi.

Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına ilişkin gelen soruya Bakan Yerlikaya, "Bu bir yasaklama değil kısıtlama. 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli. 100 kişiyle toplanıp çelenk bırakılabilir. Sendika temsilcileri ile konuştum bundan sonra böyle olacak." yanıtını verdi.