Bakan Güler'den Almanya Cumhurbaşkanına Eurofighter göndermesi: Döner işi bitsin!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine ''Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız'' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yaşar Güler F-16 savaş uçağı ve Eurofighter savaş uçağı konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.
ALMANYA CUMHURBAŞKANINA EUROFİGHTER GÖNDERMESİ
Almanya’nın engel olmaya çalıştığı Eurofighter konusuna ilişkin soruya cevap veren Güler’in ‘döner kesme’ göndermesi gündem oldu. Güler, ‘’ Almanya Cumhurbaşkanı döner kesiyor, bitsin soracağız’’ dedi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İstanbul'a yaptığı ziyarette Tarabya'da davet vermişti. Davette döner kesen Steinmeier "Döner kebap, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldi." demişti.