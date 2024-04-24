24 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:05
Ambarlı Liman Yolu’nda tır kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi
Ambarlı Liman Yolu’nda akşam saatlerinde metrelerce tır kuyruğu oluştu. Durma noktasına gelen trafik dron ile havadan görüntülendi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ambarlı Liman Yolu’nda oluşan tır kuyruğu sürücüleri isyan ettirdi. Durma noktasına gelen trafikte uzun süre bekleyen tır sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterdi.
Tır yoğunluğu nedeniyle bölgede evine ulaşmaya çalışanlar da zor anlar yaşarken, aynı trafiğin defalarca kez oluştuğu öğrenildi. Yaşanan tır yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı