Ambarlı Liman Yolu’nda tır kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

24 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 12:05

Kayıp Korhan Berzeg'in evinin yakınında kafatası bulunmuştu! Kimlik ve kredi kartı ayrıntısı

Kayıp Korhan Berzeg'in evinin yakınında kafatası bulunmuştu! Kimlik ve kredi kartı ayrıntısı

Ambarlı Liman Yolu’nda oluşan tır kuyruğu sürücüleri isyan ettirdi. Durma noktasına gelen trafikte uzun süre bekleyen tır sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Tır yoğunluğu nedeniyle bölgede evine ulaşmaya çalışanlar da zor anlar yaşarken, aynı trafiğin defalarca kez oluştuğu öğrenildi. Yaşanan tır yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.