24 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:11
Ağaçla kavga eden adamın akılalmaz hareketleri kamerada!
İstanbul Kağıthane’de bir şahsın ağaçla kavga ettiği anlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Ağacı sökmeye çalışan adam, başarılı olamayınca sinirlenerek ağaca zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerce yaşanan olayda gece saatlerinde sokağa gelen bir şahsın hareketleri çevredekileri rahatsız etti. Taşkınlık yapan adam önce ağaçlara sonra etrafa zarar verdi. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
OLAY ANI KAMERADA
Kaldırımda bulunan ağaçları sökmeye çalışan adam, ardından hızını alamayınca ağaçların yanında bulunan destek tahtalarını sökerek etrafa bağırmaya başladı. Elindeki tahta parçalarıyla ağaç dallarına vuran ve köklerini kazıyan adam ağaçlara büyük ölçüde zarar verdi. Şahıs ardından olay yerinden kaçtı. Yaşananları çevrede bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı