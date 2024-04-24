Ağaçla kavga eden adamın akılalmaz hareketleri kamerada!

24 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:11

İsrail'den soykırıma desteği için ABD'ye teşekkür: 'İttifakımızın gücünün açık bir kanıtı'

İsrail'den soykırıma desteği için ABD'ye teşekkür: 'İttifakımızın gücünün açık bir kanıtı'

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerce yaşanan olayda gece saatlerinde sokağa gelen bir şahsın hareketleri çevredekileri rahatsız etti. Taşkınlık yapan adam önce ağaçlara sonra etrafa zarar verdi. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Kaldırımda bulunan ağaçları sökmeye çalışan adam, ardından hızını alamayınca ağaçların yanında bulunan destek tahtalarını sökerek etrafa bağırmaya başladı. Elindeki tahta parçalarıyla ağaç dallarına vuran ve köklerini kazıyan adam ağaçlara büyük ölçüde zarar verdi. Şahıs ardından olay yerinden kaçtı. Yaşananları çevrede bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.