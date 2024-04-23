27 saat oldu! Üsküdar-Samandıra metro hattı açılmadı

23 Nisan 2024 12:52 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:54

İstanbul Büyük Şehir Belediye'sine ait resmi site de "Teknik arıza" olarak öncelikle kayıtlara geçen M5 Üsküdar- Samandıra metro hattındaki gecikmeler akabinde gece geç saatlerde "zorunlu bakım çalışması" ifadesiyle değiştirildi. Vatandaşlara zor anlar yaşatan Üsküdar Samandıra metro hattındaki gecikmeler 27 saatte çözülmemesi tepkileri artırdı.

27 SAATTİR ÜSKÜDAR-SAMANDIRA METRO HATTI AÇILMADI!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, arızanın giderilmemesi üzerine 23 Nisan'da sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Kapaktepe, vatandaşların mağduriyetini hatırlatarak İstanbul'daki en büyük ve işlek olan metro neden halen açılmadığına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sayın İmamoğlu,

Üsküdar-Samandıra metro hattında meydana gelen arıza, 27 saat geçmesine rağmen hâlâ giderilmedi.

İstanbullular soruyor: Bu arıza 27 saattir devam ediyor; giderilmesi için daha kaç kişinin mağdur olması gerekiyor?

Neden bu şehrin sorunları gündeminize giremiyor?"