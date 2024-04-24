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24 Nisan 2024 02:57 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 02:57

24 Nisan Resmi Gazete kararları... 

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre önemli atamalar yapıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı o kararlar... 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
24 Nisan Resmi Gazete kararları... 

Resmi Gazet'de yayımlanan ilana göre Alanya Üniversitesi 20 akademisyen, Fenerbahçe Üniversitesi 17 akademisyen, Özyeğin Üniversitesi 25 akademisyen alacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler şu şekiilde: 

Yönetmelikler 

– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 

Tebliğ
 
– Türk Patent ve Marka Kurumunca 2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2024/1)
İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: TGRT Haber
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