24 Nisan Resmi Gazete kararları...
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre önemli atamalar yapıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı o kararlar...
Resmi Gazet'de yayımlanan ilana göre Alanya Üniversitesi 20 akademisyen, Fenerbahçe Üniversitesi 17 akademisyen, Özyeğin Üniversitesi 25 akademisyen alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler şu şekiilde:
Yönetmelikler
– Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğ
– Türk Patent ve Marka Kurumunca 2024 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2024/1)
İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri