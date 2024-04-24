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24 Nisan 2024 09:12 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:14

Kodlama yaparak öncelik sağlıyorlardı! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

 İstanbul'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda eski askeri öğrenci oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün askeri yapılanmasında faaliyet gösteren bazı şüphelilerin ankesörlü hatlardan periyodik ve ardışık arandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, ayrıca askeri okullara girişteki mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt mensuplarına öncelik sağlandığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Savcılık, eski askeri öğrenci olduklarını belirlediği 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı açıklamada; İstanbul’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-13” operasyonunda; örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli eski askeri öğrencinin yakalandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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