UEFA'dan Türk hakeme görev! EURO 2024'te düdük çalacak isimler açıklandı
Son dakika haberi... UEFA, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Listede Türkiye'den de bir isim yer aldı.
14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev yapacak hakemler belli oldu.
UEFA Hakem Komitesi, 51 maçta görev alacak 18 hakemi, hakem yardımcılarını, video maç görevlilerini ve destek maçı görevlilerini açıkladı.
HALİL UMUT MELER DE LİSTEDE
Türkiye'den FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de organizasyonda görev almak üzere 18 kişilik listeye seçildi. Ayrıca FIFA kokartlı yardımcı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy da Halil Umut Meler'e eşlik edecek. Alper Ulusoy ise turnuvada VAR görevini üstlenecek.
UEFA'dan yapılan açıklamada turnuvadaki her maçta hakem ekiplerinin bir hakem, iki yardımcı hakem, bir dördüncü hakem, stadyumdaki bir yedek yardımcı hakem ve üç video hakem yetkilisinden oluşan bir takımdan oluşacağı belirtildi.
Açıklamada turnuva boyunca hakemlerin, hakem yardımcılarının ve destek hakemlerinin ana kamplarının Frankfurt'ta olacağı belirtilirken, VAR hakemlerinin Leipzig'de bulunacağı ve maçlar sırasında Uluslararası Yayın Merkezi'nden faaliyet gösterecekleri aktarıldı.
18 KİŞİLİK EURO 2024 HAKEM LİSTESİ
UEFA Hakem Komitesi tarafından EURO 2024'e seçilen hakemlerin listesi şöyle:
- Halil Umut Meler (Türkiye)
- Artur Soares Dias (Portekiz)
- Jesus Gil Manzano (İspanya)
- Marco Guida (İtalya)
- Istvan Kovacs (Romanya)
- Ivan Kruzliak (Slovakya)
- François Letexier (Fransa)
- Danny Makkelie (Hollanda)
- Szymon Marciniak (Polonya)
- Glenn Nyberg (İsveç)
- Michael Oliver (İngiltere)
- Daniele Orsato (İtalya)
- Sandro Scharer (İsviçre)
- Daniel Siebert (Almanya)
- Anthony Taylor (İngiltere)
- Clement Turpin (Fransa)
- Slavko Vincic (Slovenya)
- Felix Zwayer (Almanya)