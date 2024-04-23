UEFA'dan Türk hakeme görev! EURO 2024'te düdük çalacak isimler açıklandı

23 Nisan 2024 12:27 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 13:05

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev yapacak hakemler belli oldu.

UEFA Hakem Komitesi, 51 maçta görev alacak 18 hakemi, hakem yardımcılarını, video maç görevlilerini ve destek maçı görevlilerini açıkladı.

HALİL UMUT MELER DE LİSTEDE

Türkiye'den FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de organizasyonda görev almak üzere 18 kişilik listeye seçildi. Ayrıca FIFA kokartlı yardımcı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy da Halil Umut Meler'e eşlik edecek. Alper Ulusoy ise turnuvada VAR görevini üstlenecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada turnuvadaki her maçta hakem ekiplerinin bir hakem, iki yardımcı hakem, bir dördüncü hakem, stadyumdaki bir yedek yardımcı hakem ve üç video hakem yetkilisinden oluşan bir takımdan oluşacağı belirtildi.

Açıklamada turnuva boyunca hakemlerin, hakem yardımcılarının ve destek hakemlerinin ana kamplarının Frankfurt'ta olacağı belirtilirken, VAR hakemlerinin Leipzig'de bulunacağı ve maçlar sırasında Uluslararası Yayın Merkezi'nden faaliyet gösterecekleri aktarıldı.

18 KİŞİLİK EURO 2024 HAKEM LİSTESİ

UEFA Hakem Komitesi tarafından EURO 2024'e seçilen hakemlerin listesi şöyle: