Udinese'nin yeni teknik direktörü Fabio Cannavaro oldu

22 Nisan 2024 16:16 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:17

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'de teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro getirildi.

Udinese Kulübü, Gabriele Cioffi'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Cannavaro ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

ÇİN MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI

Çin'de Guangzhou ve Tianjin ile Suudi Arabistan'da Al-Nassr gibi kulüpleri çalıştıran 50 yaşındaki Cannavaro, Çin Milli Takımı ve son olarak İtalya ekibi Benevento'da görev yaptı.

Serie A'da 33. hafta sonunda 28 puan toplayan Udinese, düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor.