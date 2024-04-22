22 Nisan 2024 16:16 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:17
Udinese'nin yeni teknik direktörü Fabio Cannavaro oldu
İtalya Serie A ekibi Udinese'de teknik direktörlüğe eski futbolcu Fabio Cannavaro getirildi.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'de teknik direktörlüğe Fabio Cannavaro getirildi.
Udinese Kulübü, Gabriele Cioffi'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Cannavaro ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
ÇİN MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI
Çin'de Guangzhou ve Tianjin ile Suudi Arabistan'da Al-Nassr gibi kulüpleri çalıştıran 50 yaşındaki Cannavaro, Çin Milli Takımı ve son olarak İtalya ekibi Benevento'da görev yaptı.
Serie A'da 33. hafta sonunda 28 puan toplayan Udinese, düşme hattının bir basamak üstünde bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı