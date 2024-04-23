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23 Nisan 2024 19:37 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 19:39

Trabzonspor - Karagümrük maçı 24 Nisan Çarşamba 20:30’da oynanacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak! Maçın detayları ve yayın kanalı merak konusu...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Trabzonspor - Karagümrük maçı 24 Nisan Çarşamba 20:30’da oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek isteyen Trabzonspor, çeyrek finalde olduğu gibi yarı finalde de kazanmak için sahaya çıkıyor. İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının tüm detayları...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

İki maç üzerinden oynanacak bu kritik eşleşmede galip gelen ekip, finale yükselecek.

Trabzonspor - Karagümrük maçı 24 Nisan Çarşamba 20:30’da oynanacak - 1. Resim

Trabzonspor - Karagümrük karşılaşması 24 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. 

Maçın rövanşı ise 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 

Kaynak: TGRT Haber
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