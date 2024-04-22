Süper Lig 19 Mayıs 2024'te bitecek

22 Nisan 2024 23:51 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 23:56

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesi sürerken, lig ne zaman sona ereceği büyük bir merak konusu oldu. Ligin liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çekişmeli mücadelesi, futbolseverleri adeta ekran başına kilitlemiş durumda. Peki, Süper Lig ne zaman sona erecek? Detaylar haberimizde!

Süper Lig'in bitiş tarihi futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

2023-2024 sezonunun bitiş tarihleri ve detayları belli oldu.

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu, 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Bu sezonda ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta sürecek şekilde planlandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024'te gerçekleşecek.

Dolayısıyla aynı tarihe denk geldiği için, 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içinde oynanacak.