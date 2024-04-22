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22 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 17:08

Son dakika! İsmail Uyanık, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına bir aday daha çıktı. İsmail Uyanık kararını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Son dakika! İsmail Uyanık, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı!

Eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına adaylığını açıkladı.

Kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, TFF başkanlığına aday olduğunu duyuran Uyanık son dönemde aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Samsunlu gençlerin, Samsunlu futbolseverlerin ve Türkiye'deki futbolseverlerin teşviki ve ısrarıyla futbolla helalleşmek adına aday olmaya karar verdiğini söyleyen Uyanık, "Bugün, Türkiye Futbol Federasyonunun önümüzdeki seçimlerde başkanlığına adaylığımı açıklıyorum." dedi.

"TÜRKİYE'DE TEMİZ FUTBOL"

Türkiye'de temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını ifade eden Uyanık, şunları kaydetti:

"Futbol takımlarının borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa'da tekrar Avrupa şampiyonu olabilmesi gerektiğine inananlarla birlikte adaylığı açıklıyorum. Bu süreçte futbol adına doğruları, bildiklerimi tartışmak, kamuoyuna daha rahat bu mesajları verebilmek adına bu bir fırsat...Devamında doğru şeyleri, doğru sloganları söylediğimiz zaman o sloganların altında birleşebileceğimiz birçok liyakatli ve temiz futbol adamının olduğuna inanıyorum. İnşallah Türk sporuna, Samsun'a, Anadolu sporuna özellikle hayırlı olmasını diliyorum."

Son dakika! İsmail Uyanık, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı! - 1. Resim

ADAY SAYISI 4'E ÇIKTI

İlk olarak İş insanı Erdal Alkış, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Ardından Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski başkanlarından UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da TFF Başkanlığı için aday olduğunu duyurmuştu.

3. olarak adaylığını açıklayan isim ise Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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