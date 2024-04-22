Sivasspor-Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

22 Nisan 2024 13:22 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 13:24

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, bu akşam 20.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

VAR'DA ALMAN BRAND OLACAK

Zorlu mücadelede VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Brand oturacak.

AVAR olarak da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak, Brand'a eşlik edecek.