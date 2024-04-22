22 Nisan 2024 13:22 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 13:24
Sivasspor-Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alman Benjamin Brand oldu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, bu akşam 20.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
VAR'DA ALMAN BRAND OLACAK
Zorlu mücadelede VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Brand oturacak.
AVAR olarak da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak, Brand'a eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı