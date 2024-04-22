Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi övgüsü: "Türk futbolunun gördüğü en büyük yetenek"

22 Nisan 2024 10:42 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:43

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Mücadeleyi TV8.5'da değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Icardi için övgü dolu ve çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen'in bu sözleri kısa süre içinde gündem oldu.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

Galatasaray genel anlamda Muslera'yı oyuncu gibi kullanıyor. Maçın temposuzluğunun sebebinden biri de bu maçı her türlü kazanırız şeklinde düşünmesiydi. Galatasaray'ın evinde oynadığı son maçlarda baskılı olmadığını gördük. Bunun sebebi takımın kendine fazla güvenmesi. Biz nasıl olsa kazanırız maçı diyorlar. Fazla güven şımarıklığa gitmediği sürece sıkıntı olmaz.

MAURO ICARDİ SÖZLERİ: "ALLAH VERGİSİ BİR YETENEK"

Mauro Icardi takıma 'Uyuyorsunuz beyler, ben sizi uyandırayım' dedi. Saha içinde öyle bir hamle yaptı ki bu Allah vergisi bir yetenek. Orta sahaya geldi, topu aldı. Pozisyonunu hazırladı, golünü yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNUN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK SANTRFORLARDAN BİRİ"

Galatasaray'ın oynadığı 90 dakikada böyle bir 5-10 dakikası var. Öyle etkili oluyor ki bir anda 5-6 olurdu maç. İlk yarıda çok dağınık bir Galatasaray vardı. Icardi, ikinci yarı takımı uyardı ve saha dizilişinde takımını yönlendirdi. saha içi liderliği de var.

Mauro Icardi, Türk futbolunun gördüğü en büyük santrforlardan biri. Didier Drogba da buna dahil. Çok büyük bir yetenek."