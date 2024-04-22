Okan Buruk'un talipleri artıyor: Avrupa ekipleri takipte!

22 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:51

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve bu sezon da bitime 5 hafta kalan liderliğini sürdüren Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk'un geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Rekorları alt üst eden Okan Buruk ile 25 Mayıs'ta seçilecek olan yeni yönetimin mukavele yenilemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da tecrübeli hocayla sözleşme yenilenmesini isterken bir yandan da Buruk'a Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

AVRUPA EKİPLERİ TAKİPTE

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Geçen sezon sarı-kırmızılı takımla şampiyonluk yaşayan bu yıl ise rekor üstüne rekor kırarak yine kupaya emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk, pek çok Avrupa kulübünün takibinde.

RUSLARIN GÖZÜ OKAN BURUK'TA

İtalyanların ardından Ruslar da tecrübeli hocayı takibe aldı. Gösterdiği etkili performansla Rus basınında gündem olan Buruk, Spartak Moskova'nın ilgisini çekti.

Başarılı hoca, Rus ekibini ilgisine rağmen kariyer planlamasında Rusya'yı düşünmüyor.