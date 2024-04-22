MLS'e gideceği iddia ediliyordu: Cenk Tosun İstanbul'da kalıyor!

22 Nisan 2024 11:30 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:31

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlanamadı. Milli futbolcunun sezon bitiminde siyah-beyazlı takımadan ayrılması bekleniyor.

MLS'E GİDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Yıldız forvetin adı kısa bir süre önce MLS takımlarından Chicago Fire ile anılmıştı. ABD ekibinin, milli futbolcuya senelik 2 milyon dolardan 3 yıllık teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.

CENK TOSUN İLE İPLER KOPTU

Cenk Tosun'un ile Beşiktaş arasındaki ipler tamamen koptu.

Yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamasının ardından Cenk'in sezon sonunda Beşiktaş'a veda etmesi bekleniyor.

ARDA TURAN'IN YANINA GİDİYOR

Cenk Tosun hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; 32 yaşındaki forvetin, gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek olan Eyüpspor ile temasta olduğu ve teknik direktör Arda Turan ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

40 MAÇTA 10 GOL-7 ASİST

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 40 karşılaşmada oynayan Cenk Tosun 10 gol atarken 7 de asist yaptı.