Miguel Crespo'dan Fenerbahçe itirafı! Geri dönecek mi?

22 Nisan 2024 15:46 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:48

İspanya La Lig ekibi Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giyen Miguel Crespo, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Crespo, sarı-lacivertli takıma dönme ihtimali de değerlendirdi.

Fenerbahçe'den ayrılık sürecine değinen Crespo, sezon başında ayrılmak istediğini ama takım arkadaşları ve İsmail Kartal ile yaptığı görüşmeler sonucunda takımda kaldığını söyledi.

"DERBİLERDE HARİKA MAÇLAR OYNUYORDUK"

Ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'a değinen oyuncu "Değineceğim bir diğer nokta da buydu. Fenerbahçe'nin en iyi yanı Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı büyük maçlardı. Harika maçlar oynuyorduk." ifadelerini kullandı.

"JORGE JESUS İLE ÇALIŞMAK ZOR"

Jorge Jesus ile ilgili gelen soruya Crespo, "Onun kolay bir koç olduğunu söylemeyeceğim ama kariyerimde onunla çalıştığım için mutluyum. Harika bir koç ama onunla her gün çalışabilmek için güçlü bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor. Hayır, öyle anlarım yok. Ama dediğim gibi güçlü bir kişiliğe sahip olmalısınız çünkü o herkesten çok şey talep ediyor ve bu günlük hayatınızda yorucu oluyor." cevabını verdi.

"BÜYÜK BİR KEYİFLE FENERBAHÇE'YE DÖNECEĞİM"

Son olarak sarı-lacivertli kulübe dönüp dönmeyeceği sorulan Crespo, "Fenerbahçe ile hala sözleşmem var, Rayo'da kiralık olarak forma giyiyorum. Hırslı bir oyuncuyum, beni tanıyan herkes bilir. Eğer burada kalacaksam, Rayo'nun daha üst sıralar için beni ikna etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, büyük bir keyifle Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve orada savaşacağım." şeklinde konuştu.