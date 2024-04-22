Fenerbahçe, Sivas'ta üç puan peşinde! İşte ilk 11'ler
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, kritik maçta bu akşam Sivasspor'a konuk oluyor. İşte ilk 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
10' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Szymanski, Tadic ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası dışında boş kaldı ve şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.
13' Sivasspor, Rey Manaj'ın attığı golle öne geçti ama ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
18' Uğur bu kez sol kanattan çalımlarla geldi ve ortasını açtı fakat bu kez de arka direkte Ferdi topu dışarı yolladı.
21' Sivasspor, gole yaklaştı. Sağ kanatta Fred'den sıyrılıp ceza sahasına giren Koita, son çizgide ortasını kale sahasına çevirdi ancak hiçbir takım arkadaşı bu topa dokunamadı.
29' Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ali Şaşal'ın istediği gibi ileri gönderemediği topta araya giren Tadic, sol çaprazdan kalecinin önde olduğunu görünce direkt kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.
35' İsmail Yüksek sarı kart gördü.
42' Uğur Çiftçi'nin kaleye yönelen ortasını Livakovic son anda araya girip kornere çeldi.
45+2' Fenerbahçe Fred'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde kapattı.
46' İkinci yarıya Fenerbahçe başladı.
57' Sivasspor'da Koita skoru 1-1'e getirdi.
70' Fred, ceza sahasına Dzeko'ya uzun top düşündü. Yerde seken top oyunu terk etti.
80' Fenerbahçe İrfan Can'ın golü ile durumu 2-1'e getirdi
90+4' Sivasspor'da Rey Manaj penaltı golüyle skorda eşitliği sağladı.
90+8' Fenerbahçe'nin Serdar Dursun ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Karşılaşma 2-2 berabere bitti.
FENERBAHÇE'DE 7 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci ve Miha Zajc teknik ekip kararıyla kadroda yer almadı.
SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev'in sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezası nedeniyle Charis Charisis de Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.