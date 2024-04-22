Fenerbahçe, Sivas'ta üç puan peşinde! İşte ilk 11'ler

22 Nisan 2024 19:14 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 22:16

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

10' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Szymanski, Tadic ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası dışında boş kaldı ve şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

13' Sivasspor, Rey Manaj'ın attığı golle öne geçti ama ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

18' Uğur bu kez sol kanattan çalımlarla geldi ve ortasını açtı fakat bu kez de arka direkte Ferdi topu dışarı yolladı.

21' Sivasspor, gole yaklaştı. Sağ kanatta Fred'den sıyrılıp ceza sahasına giren Koita, son çizgide ortasını kale sahasına çevirdi ancak hiçbir takım arkadaşı bu topa dokunamadı.

29' Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ali Şaşal'ın istediği gibi ileri gönderemediği topta araya giren Tadic, sol çaprazdan kalecinin önde olduğunu görünce direkt kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.

35' İsmail Yüksek sarı kart gördü.

42' Uğur Çiftçi'nin kaleye yönelen ortasını Livakovic son anda araya girip kornere çeldi.

45+2' Fenerbahçe Fred'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde kapattı.

46' İkinci yarıya Fenerbahçe başladı.

57' Sivasspor'da Koita skoru 1-1'e getirdi.

70' Fred, ceza sahasına Dzeko'ya uzun top düşündü. Yerde seken top oyunu terk etti.

80' Fenerbahçe İrfan Can'ın golü ile durumu 2-1'e getirdi

90+4' Sivasspor'da Rey Manaj penaltı golüyle skorda eşitliği sağladı.

90+8' Fenerbahçe'nin Serdar Dursun ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

FENERBAHÇE'DE 7 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci ve Miha Zajc teknik ekip kararıyla kadroda yer almadı.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev'in sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezası nedeniyle Charis Charisis de Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.