Enis Destan'a Avrupa devleri kanca attı! Rekorla ayrılabilir

22 Nisan 2024 13:40 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 13:42

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Enis Destan karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan ve Ümit Milli Takımın da değişmezleri arasında yer alan 21 yaşındaki Enis'e Avrupa takımlarının ilgisi artıyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Fanatik'te yer alan habere göre; Enis Destan pek çok Avrupa kulübünü peşine takmış durumda... Bordo-mavililerin şubat ayında yeni sözleşme imzalayarak 2028’e kadar kontratını yenilediği 21 yaşındaki forvet, sezon sonunda yüksek bir bonservisle Avrupa'nın yolunu tutabilir.

REKOR KIRABİLİR!

Özellikle Alman ekiplerinin ciddi şekilde ilgilendiği Enis’i İtalya ve İspanya’dan da takımlar takip ediyor.

Ümit Milli Takım'da da çok başarılı bir performans gösteren genç golcü, Trabzonspor’da rekor oyuncu satışları arasına adını yazdırabilir.

Listenin ilk sırasında 18.5 milyon Euro’ya Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı var. İkinci sırada, Crystal Palace’tan kiralanan ve toplamda 20 milyon Euro’ya RB Leipzig’e gidip, kiralık sözleşmesinin fesih bedeli olarak 10 milyon Euro kazandıran Sörloth bulunuyor.

Önceki yaz 9.5 milyon Euro kazandıran Ahmetcan Kaplan 3. sırada yer alıyor. Geçmişte ise Gökdeniz 8.7 milyon Euro, Fatih Tekke de 7.5 milyon Euro karşılığında Rusya’nın yolunu tutmuştu.

33 MAÇTA 9 GOL-5 ASİST

2021-2022 sezonunun devre arasında 600 bin Euro bonservis bedeliyle Altınordu’dan transfer edilen Enis Destan, şampiyonluğun ardından Warta Poznan’a kiralanmıştı.

Polonya’da geçirdiği 1 yılın ardından Trabzonspor’a dönen genç forvet, Bjelica ile sezona başlayan bordo-mavili takımda aradığı şansı buldu. Enis, özellikle Onuachu’nun olmadığı maçlarda gösterdiği performansla beğeni toplarken, ligde ve kupada 33 maçta forma giydi.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösterilen Enis bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 5 de asist yaptı.