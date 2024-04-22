Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi: "İstediği süreleri alacak"

22 Nisan 2024 11:01 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 11:02

Arda Güler'den Sevilla'ya ret! Transfer için tek şartı var

Arda Güler'den Sevilla'ya ret! Transfer için tek şartı var

Dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen "El Clasico" dün gece harika bir maça sahne oldu. Barcelona'yı 3-2 yenen Real Madrid şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren Arda Güler ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'den süre alamadı.

Sosyal medyada Ancelotti'ye Arda Güler konusunda eleştiriler yapıldı.

"ARDA GÜLER İSTEDİĞİ SÜRELERE KAVUŞACAK"

Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler yakında istediği sürelere kavuşacak" dedi.

Bir muhabirin, "Arda Güler takımla birlikte sevinmedi" sözleri sonrası Carlo Ancelotti, "Görmedim. Her şeyi sakince değerlendirmeliyiz." cevabını verdi.

5 MAÇTA 31 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Bu sezon ligde sadece 5 maçta ve toplamda 31 dakika süre alan Arda Güler, Real Madrid'in son 5 maçında forma giyemedi.