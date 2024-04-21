Beşiktaş'ta Fatih Tekke sürprizi!

21 Nisan 2024 17:13 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 17:24

Rıza Çalımbay'ın ardından göreve getirilen Fernando Santos ile üst üste alınan kötü sonuçlar ve oynanan kötü futbolun ardından 3 ay sonra Portekizli hocayla yollarını ayıran Beşiktaş, yeni sezon için teknik direktör arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlı yönetimin gündemine sürpriz bir ismi aldığı öne sürüldü.

FATİH TEKKE İDDİASI

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Birçok teknik adamla dirsek temasında olan ve ön görüşmeler yapan Beşiktaş, bu sezon Alanyaspor başında dikkat çeken bir futbol ortaya koyarak beğeni toplayan teknik direktör Fatih Tekke'yi gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ

Futbolculuk döneminde 2011 yılında yarım sezon Beşiktaş forması giyen Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor ve Bursaspor'u çalıştırdı.

ALANYASPOR'DA 1.46 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Kasım ayından bu yana Alanyaspor'un başında olan 46 yaşındaki başarılı hoca, Akdeniz ekibiyle çıktığı 24 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı ve 1.46 puan ortalaması yakaladı.