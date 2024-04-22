Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynayacağı yarı final maçının kadrosu belli oldu

22 Nisan 2024 15:01 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 15:04

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda bu önemli karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu.

KARTAL'DA 5 EKSİK

MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi, sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları süren Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya dahil edilmediler.

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna eklendi.

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Kerem Ay, Umut Meraş, Gedson Fernandes"

YÖNETİCİLER FUTBOL TAKIMIYLA BULUŞTU

Beşiktaş'ta Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde futbol A takımıyla buluştu.

Onur Göçmez ile Mete Vardar, siyah-beyazlıların yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının önemine vurgu yaptı.

Futbolcuların yarın iyi bir futbol neticesinde avantajlı bir skor elde edeceğine inandıklarını ifade eden yönetim kurulu üyeleri, takıma MKE Ankaragücü karşısında başarılar diledi.