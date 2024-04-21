Acun Ilıcalı'nın satın alacağı yeni takım ortaya çıktı!

21 Nisan 2024 14:15 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 14:18

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada bir kulüp daha satın alacağını duyurmuştu.

"SLOVENYA'YA ODAKLANDIĞIMIZI DOĞRULAYABİLİRİM"

Acun Ilıcalı , "Bizim için Slovenya, Yunanistan'dan daha iyi bir seçim değil ama kesinlikle daha iyi bir hamle. Temel hedefimiz Avrupa kupalarına katılacak bir kulübe sahip olmak. Avrupa'ya gitmek kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımınız varsa uluslararası maçlara çıkmanız imkansız değil. Bu önemli bir avantaj. Bu nedenle Slovenya'ya odaklandığımızı doğrulayabilirim ancak şu anda henüz hiçbir şeyin garantisini veremem" ifadelerini kullanmıştı.

SATIN ALACAĞI TAKIM BELLİ OLDU

Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'dan satın almak istediği takım ortaya çıktı.

Football Planet sitesinde yer alan habere göre; Ilıcalı'nın, Slovenya'dan NS Mura takımını satın almak istediği ve anlaşmanın imza aşamasına geldiği ifade edildi.

NS MURA LİGİNDE 6. SIRADA

NS Mura, şu anda Slovenya Ligi'nde 32 maç sonunda elde ettiği 38 puanla 6. sırada yer alıyor.

Mura'yı Sloven eski futbolcu Anton Zlogar çalıştırıyor. Mura'nın 1 lig ve 2 kupa şampiyonluğu bulunuyor.

ACUN ILICALI İRLANDA'DAN VAZGEÇMİŞTİ

2023’ün Haziran ayında İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne’e yatırım yapan Ilıcalı, kasım ayında bu kararından vazgeçtiğini açıklayarak yatırımlarını geri çekmişti.

Ilıcalı’nın daha önce de Maribor ya da Olimpija Ljubljana’yı satın alacağı iddia edilmişti.