Yazlığını izinsiz kiraya verenler yakayı ele verdi! Denetimde yüzbinlerce lira ceza kesildi

23 Nisan 2024 15:59 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 16:05

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Otel fiyatlarının yurt dışından daha pahalıya gelmesi ile yerli turist tatil için rotasını yeniden günlük kiralık evlere çevirdi. Geçen sene turizmi baltalamakla suçlanan günlük kiralık evler bu yılda talep görüyor.

Otel fiyatları daha yaz tatili başlamadan uçarken vatandaşlar otel yerine farklı çözümler aramaya devam ediyor. Otelde kalmaya gücü yetmeyen el altından kiralık ev aramaya başladı.

İLK DENETİMDE YAKAYI ELE VERDİLER

Tatilciler rotalarını geçen sene olduğu gibi yine kiralık yazlıklara çevirdi. Geçen yıl hükümet otelcilerin talebi üzerine düğmeye basmış, air bnb de denilen günlük kiralıklarla ilgili düzenleme hayata geçirilmişti. Ancak izin belgesi olmadan turizm amaçlı evlerini kiraya verenler hala devam ederken sezonun ilk cezası da yapılan denetimlerin ardından geldi.

6 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Kiralama yapılan her konut için idari 100 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti. İlk cezalar Edirne'de yapılan denetimde 6 kişiye kesildi.

Körfez sahilinde Erikli, Yayla ve Mecidiye köylerindeki yazlık evler, sahipleri tarafından turizm amaçlı olarak kiraya verildi.

YAZLIĞINI KİRAYA VERENE AĞIR PARA CEZASI KESİLDİ

Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefetten 600 bin lira idari para cezası uyguladı.

İZİN BELGESİ ŞART

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, izin belgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınması gerekiyor. İzin belgesi olmadan turizm amaçlı konutlarını kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyete başlayabilmesi için 15 gün süre verilecek. Verilen 15 günlük süre sonunda izin belgesi almadan turizm amaçlı kiralama devam ediliyorsa, bu ceza 500 bin TL'ye çıkarılacak ve bir kez daha 15 gün süre verilecek.