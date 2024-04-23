Yasa teklifi Meclis'te! Özel sektör için promosyon 50 bin lirayı buluyor

23 Nisan 2024 09:33 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 09:34

Dolandırıcılar bu kez de emeklilerin promosyonuna göz dikti! Uzmanlardan çok önemli uyarı

Dolandırıcılar bu kez de emeklilerin promosyonuna göz dikti! Uzmanlardan çok önemli uyarı

Özgür Özel, Kasım 2022'de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Özel sektör çalışanlarının maaşı için şirket, bankayla anlaşma yapıyor; ancak parayı şirket alıyor. Teklifimiz odur ki, aradan şirketi çıkartıyoruz. Maaşı bankadan yatan herkes bankadan promosyonunu da alacak." ifadelerini kullanmıştı.

50 BİN LİRA...

CHP 27 Kasım 2022'de banka promosyonlarının güvence altına alınması için yasa teklifi verdi. Özel sektör çalışanlarının banka promosyonu 3 yıllık 50 bin liraya kadar çıkıyor. Özel sektör çalışanları promosyonun yasal güvence altına alınmasını istiyor.

Özgür Özel konuyla ilgili şunları söyledi;

"Bir kanun çıkaracaksınız özel sektörün promosyonunu güvence altına alacaksınız.

Banka parayı vermeye hazır mı hazır, maaş ödeniyor mu ödeniyor, banka ödüyor bu kadar insan promosyon alsa, bir aylık kirasını çıkarsa az nefes alsa fena mı? Ama yapmıyorlar, uğraşacağız"