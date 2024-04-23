Silahlar, petrol ve dolardan daha değerli oldu! Dünya devletleri savunma harcamalarını 3 katına çıkardı

23 Nisan 2024 11:29 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 13:54

2023 yılında savunma sanayine harcanan ücretlendirmede dudak uçuklatan rakamlarda harcamalar yaşandı. Ülkelerin harcamaları 2,4 trilyonu geçti. Silahlanmanın artmasındaki en büyük etken ise Orta Avrupa ve Orta Doğu'daki karmaşalar oldu. Dünya devletleri silahlanmaya yönelik artırdıkları harcamaları adeta yarış haline getirdi. En dikkat çeken detay ise fiilen uzun süredir savaş meydanında olmayan ABD'nin yatırımlarda lider olması oldu.

DÜNYA DEVLETLERİ SAVUNMA HARCAMALARINI 3 KATINA ÇIKARDI

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), askeri harcamalardaki 2023 raporunu resmi olarak yayımladı. ABD 296 milyar dolar harcama yaparken Çin listeye 109 milyar dolar olarak giriş yaptı.

Aktif olarak Ukrayna ile savaşta olan Rusya ise liste de 109 milyar dolarla yer aldı. Aslında Çin ve Rusya harcamalarda başa baş bir rekabet içinde olduğu da gözlemlendi. Öte yandan NATO üyesi devletler 2023 yılında askeri harcamalara 1 trilyon 341 milyar dolar harcadı.

Askeri harcamaların artmasında ise geri de kalan ülkelerin başında Güney Kore geldi. 61 milyar dolar harcayan Güney Kore'ye Japonya eşlik etti. Suudi Arabistan listede Almanya, İngiltere ve Fransa'nın yerini sarsarak 75 milyar dolar harcadı.

Tam liste ise şu şekilde oldu; ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore ve Japonya oldu. Türkiye ise askeri harcamalarda 2022'ye oranla yükselişe geçti. 15,8 milyar dolarlık harcama ile 22'nci sırada yer aldı.