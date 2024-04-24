Parasını mevduata yatıranlar için süre doluyor! Stopaj avantajı bitiyor
Borsaya karşı güçlü rakip olarak görülen mevduatta oran değişiyor. Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopaj düzenlemesi için süre doluyor. Hükümet süreyi uzatmazsa mevduatlardaki stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkacak, kazançlar sınırlı kalacak.
Parasını mevduatta değerlendirenler için kritik günlere girildi. Borsaya güçlü alternatif olan mevduatta stopaj oranı değişiyor. Oranın yükselmesi kazançları sınırlandıracak. Merkez Bankası’nın politika faizini artırmaya devam etmesiyle mevduat faizlerinden elde edilen gelir artmış, parasını değerlendirmek için mevduatlar borsadan çıkış kapısı olmuştu.
MEVDUATLARDA STOPAJ AVANTAJI BİTİYOR
Türk Lirası mevduatlar için uygulanan stopaj düzenlemesi son tarih yaklaşıyor. Düzenlemenin süresi uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkacak.
Türk Lirası mevduatlar için uygulamaya alınan gelir vergisi stopajın düşük alınması yatırımcılara yaramıştı.
MEVDUATLARDA STOPAJ 3 KATINA ÇIKIYOR
Halihazırda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj oranı yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan uzun vadelerse ise yüzde 0 olarak uygulanıyor. Uygulamanın süresi uzatılmazsa tüm vadelerde oran yüzde 15'e yükselecek.
VADEYİ YENİLEYENLER AVANTAJ ELDE EDEBİLECEK
30 Nisan tarihine kadar parasının vadesini yenileyenler yüzde 5'lik stopaj oranından faydalanabilecek. Böylelikle anaparadan elde edilecek faiz getirisinde 10 puanlık avantaj elde edebilecek.
BEKLENTİ DÜZENLEMENİN SÜRDÜRÜLMESİ YÖNÜNDE
Yapılacak düzenlemeyle stopaj oranlarının avantajını sürdürmesi bekleniyor. Türk Lirası'na olan güven ve liralaşma stratejisi nedeniyle gelir vergisi stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam etmesi beklentisi piyasada hakim durumda.