‘Zeytin ekmek yeriz’ devri kapandı! Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu
Kahvaltının tadı kaçtı. Gıdada yaşanan fiyat artışları ile birlikte kahvaltılıklar da uçtu. Sabah sofralarının vazgeçilmezi zeytin zamda rekor üstüne rekor kırarken, dünya genelinde etkili olan kuraklık zeytinin fiyatındaki artışı tetikledi. Şimdiden zeytinin tane fiyatı 1 TL’yi geçti.
Sağlıklı kahvaltı sofraların vazgeçilmezi zeytin fiyatıyla konuşuluyor. Bir zamanlar ‘Para yoksa zeytin ekmek yeriz’ dönemi sona erdi. Kemal Sunal'ın filminde 'zeytin' repliği deyim yerindeyse gerçek oldu.
Zeytin de enflasyondan nasibini alırken bazı markalarda 1 adet zeytinin fiyatı 1 lirayı geçti.
GIDA FİYATLARINDA DENGE KALMADI
Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında enflasyon zamlarına bir de fırsatçıların zammı eklenince zeytinin fiyatı arttıkça arttı. Bir buna dünyadaki kuraklık nedeniyle zeytin ağaçlarının yanması eklenince zeytin ve zeytin yağında artış dönemi başladı. Şarküterinin zam şampiyonu olan zeytin, art arda gelen artışların ardından artık kilo ile değil gramla satılıyor.
KAHVALTININ TADI CEPLERİ YAKIYOR
İşte son güncel rakamlara göre marka ve çeşitlerine göre ekonomim'in derlediği zeytin fiyatları
Siyah Zeytin Fiyatları
Marmarabirlik lüks siyah zeytin 200 gr: 28.75 TL
Marmarabirlik kuru sele siyah zeytin 400 gr: 120 TL
Marmarabirlik extra siyah zeytin 500 gr: 117.95 TL
Marmarabirlik mega siyah zeytin 500 gr: 225 TL
Marmarabirlik az tuzlu siyah zeytin 800 gr: 185 TL
Marmarabirlik kuru sele siyah zeytin 800 gr: 195 TL
Kavlak kuru sele az tuzlu siyah zeytin 1 kg: 604.90 TL
Kavlak gold gemlik siyah zeytin 1 kg: 454.90 TL
Zeo siyah zeytin 250 gr: 49.90 TL
Zeo siyah zeytin 800 gr: 79.50 TL
Zeo siyah zeytin 1 kg: 155 TL
Zeo siyah zeytin 2 kg: 270 TL
İnci siyah zeytin 500 gr: 74.50 TL
İnci salamura yağlı siyah zeytin 500 gr: 99.50 TL
İnci az tuzlu siyah zeytin 800 gr: 124.50 TL
İnci siyah zeytin 1 kg: 139.50 TL
Kaanlar doğal salamura yağlı siyah zeytin 1 kg: 150 TL
Kaanlar siyah zeytin 1.4 kg: 359 TL
Cem sele siyah zeytin 800 gr: 125 TL
Lio salamura siyah zeytin 500 gr: 119.50 TL
Lio az tuzlu salamura siyah zeytin 800 gr: 124.50 TL
Lio salamura siyah zeytin 1 kg: 139 TL
Tukaş yağlı sele siyah zeytin 800 gr: 164.80 TL
Olea Familya siyah zeytin 1 kg: 199.95 TL
Öncü yağlı siyah zeytin 180 gr: 49.90 tl
Öncü yağlı siyah zeytin 1 kg: 350 tl
Öncü yağlı siyah zeytin 10 kg: 1.829 TL
Uluçınar jumbo siyah zeytin 2 kg: 590 tl
Yeşil Zeytin Fiyatları
Tukaş biberli yeşil zeytin 400 gr: 153.25
Tukaş doğal çizik yeşil zeytin 1700 gr: 350 TL
Tukaş kırma yeşil zeytin 1700 gr: 295 TL
Fora biberli yeşil zeytin 1 kg: 360 TL
Fora kırma yeşil zeytin 400 gr: 115 TL
Fora dilimli yeşil zeytin 160 gr: 75 TL
Cem çizik yeşil zeytin 200 gr: 41.90 TL
Cem çizik yeşil zeytin 1 kg: 180 TL
Fora kırma yeşil zeytin 400 gr: 115 TL
Fora dilimli yeşil zeytin 160 gr: 75 TL
Cem çizik yeşil zeytin 200 gr: 41.90 TL
Cem çizik yeşil zeytin 1 kg: 180 TL
Kaanlar ızgara yeşil zeytin 240 gr: 74.90 TL
Velayir ızgara yeşil zeytin 400 gr: 92 TL
Orgibite ızgara yeşil zeytin 285 gr: 120 TL
Ece ızgara yeşil zeytin 900 gr: 240 TL