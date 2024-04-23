Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem!

23 Nisan 2024 08:20 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 08:21

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası zam oranının hesabı değişti.

7 yıldır trafik sigortasında prim artışlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirliyordu.

Zam için bir tavan fiyat belirleniyor ve poliçeler bu rakamın üzerinde satılamıyordu. Mayıs ayıyla birlikte bu uygulama sona eriyor...

ARTIŞ MALİYET ENDEKSİNE GÖRE BELİRLENECEK

Yeni sistemde, maliyet endeksi belirleyici bir rol oynayacak. Trafik sigortasına ocak-şubat aylarında yüzde 10, mart-nisan aylarında yüzde 5 zam yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre mayıs itibarıyla hesaplamada yeni bir evreye geçilecek. Bu tarihten sonra fiyatlar hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek.

ZAM ORANI ÜST SINIRI YÜZDE 3

Yeni uygulamayla mayıs ayı zam oranı üst sınırı yüzde 3 olarak belirlendi. Maliyet endeksini özellikle asgari ücret artışı etkiliyor.

Çünkü kazaların hasar ödemeleri mevcut asgari ücret düzeyine göre belirleniyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN DAHA FAZLA ZAM TALEBİ

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmazsa bu trafik sigortasında da fiyatın çok fazla artmayacağı anlamına geliyor.

Ancak sigorta şirketleri, maliyetlerinin daha yüksek olduğunu belirterek zammın daha fazla olmasını talep ediyor.