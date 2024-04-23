Bakan Şimşek 'yerel' sözlerine açıklık getirdi: İfadem istismar edildi

23 Nisan 2024 10:14 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:47

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kınama! ‘Locals’ kelimesi ile ilgili ithamlara açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kınama! ‘Locals’ kelimesi ile ilgili ithamlara açıklama geldi

Bakan Şimşek ABD Hazine Bakan Yardımcısı ile bir arada!

Bakan Şimşek ABD Hazine Bakan Yardımcısı ile bir arada!

Hazine ve Maliye Bakanı Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temasları ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber’e konuşan Bakan Şimşek enflasyon mesajını yineledi, ABD’deki görüşmeleri detayları ile anlattı.

"YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİ ÇOK YOĞUN"

Şimşek, yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakış açısındaki değişime dikkati çekti.

"Geçen sene programı anlattık kendilerine, kafalarında bir çok soru işareti vardı. Tartışmalar genelde o soru işaretleri üzerinden gidiyordu. Bu sene baktık ki artık tereddütler tamamen gitmiş durumda. Çünkü programımız çalışıyor. Sonuç veriyor ve başarılı bir şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla yatırımcıların ilgisi çok yoğun."

"HAZİRANDAN İTİBAREN ENFLASYON YILLIK BAZDA HIZLA DÜŞECEK"

Mehmet Şimşek, enflasyonda önümüzdeki aylardan itibaren kalıcı düşüşün başlayacağını belirtti. Bakan Şimşek, "Önümüzdeki haziran ayından itibaren hızla düştüğünü göreceğiz. Bu bizim programımızın paralelinde giden bir süreç. Dolayısıyla bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan dış açığı azaltıyoruz, bir taraftan da yapısal reformlarla Türkiye'nin bünyesini güçlendiriyoruz." dedi.

Yabancı yatırımcılarla çok yoğun bir mesai yaptıklarını dile getiren Bakan Şimşek, şunları söyledi:

"20'nin üzerinde toplantı yaptık. Geçen sene biz programı anlattık kendilerine kafalarında birçok soru işaret vardı. Bu sene baktık ki artık tereddütler tamamen gitmiş durumda. Çünkü programımız çalışıyor, sonuç veriyor ve başarılı bir şekilde uygulanıyor.

Türkiye'nin hazine varlıklarına ilgi çok büyük. Portföy varlıkları 17 milyar dolara ulaştı. Programa güven güçlü. NY'de 3 büyük reyting kuruluşu ile bir araya geldik. Türkiye'de gereksiz tartışmalar yapılırken biz bazen burada günde 17-18 toplantı yapıyoruz. Amacımız Türkiye’nin büyümesine kalkınmasını sağlamak, vatandaşın refahını artırıyor.

Bir toplantıda küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor, şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı dedik, içeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Doğrusu çok şaşırıyoruz buradan. Çünkü finansta kullanılan terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor.

Orta Vadeli Program Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi hızlanacak. Milletin, vatandaşın refahı kalıcı bir şekilde yükselecek. Enflasyonu düşüreceğiz, Türkiye’nin kırılganlıklarını azaltıyoruz."

"TÜRKİYE'NİN KREDİ NOT GÖRÜNÜMÜ POZİTİF"

Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerinin olumlu olduğunun da altını çizdi.

"Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin görünümünü pozitife çekti biliyorsunuz. Bu şu demek; önümüzdeki dönemde kredi notunu arttıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Fakat bizim açımızdan önemli olan şey şu: Piyasaların Türk varlıklarına, fiyatlamasına bakarsanız onlar zaten mevcut kredi notunun en az iki katı üzerinde fiyatlıyorlar. Zaten piyasa kararını vermiş."

"'YEREL' İFADEM İSTİSMAR EDİLDİ"

Şimşek, bir IMF toplantısında kullandığı "yerel" sözlerine de açıklık getirdi. "Yerel" ifadesinin çarptırıldığını söyledi.

"Bir toplantıda 'Küresel yatırımcılar Türkiye'nin programına güveniyor. Şimdi yerel yatırımcıları ikna etme zamanı' dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Burada çok şaşırıyoruz. Çünkü finansta kullanılan bir terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor."