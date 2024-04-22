Meclis'te yoğun hafta! Enerji teklifi ve fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

22 Nisan 2024 09:49 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:25

Fahiş yemeğe boykot çığ gibi büyüyor, restoran ve kafeler hedefte! Ünlü isimlerden de destek geldi

Fahiş yemeğe boykot çığ gibi büyüyor, restoran ve kafeler hedefte! Ünlü isimlerden de destek geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Meclis bu hafta 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Genel Kurulda özel oturum gerçekleştirilecek.

Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.

FAHİŞ FİYATLA AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

CEZA ÜST LİMİTİ ARTTIRILACAK, KAPATMA VERİLECEK

TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan Meclis’te görüşülecek düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

TGRT Haber Müdürü Ahmet Sözcan, cezaların üst limitleri ile kapatma cezalarının geleceğini dikkat çekerek “Fahiş fiyatlara cezalar uygulanıyordu. Şimdi de bu cezaların üst limitinin arttırılarak 800 bin liraya çıkarılması gündemde. Aynı zamanda artık fahiş fiyat uygulayanlara, stokçuluk yapanlara yönelik başka yaptırımlar da devreye girecek. Yaptırımlar nedir? Süreli Kapatma cezası uygulanacak. Bu önemli çünkü, para cezasını öderim ben yine bildiğimi okurum şeklindeki uygulama sona erecek. Fahiş fiyatla mücadele, enflasyonla mücadele hükümetin öncelikli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zaten partisinin MKYK toplantısında da Kabine toplantısının ardından da buna ilişkin mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatla mücadele kapsamlı bir şekilde yürütülecek. Ticaret Bakanlığı ve AK Parti grubu bu konuda çalışmaları çalışmalarını devam ettiriyor.” dedi.

ENERJİ DÜZENLEMELERİ GENEL KURUL’A GELİYOR

Enerji alanında da kapsamlı düzenleme de Meclis’te görüşülecek kritik konular arasında yer alıyor. Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN KAPSAMLI ADIM ATILIYOR

Ahmet Sözcan, düzenleme ile yenilenebilir kaynakların kullanımının arttırılması için yeni adımların atıldığını belirterek, “Bu kapsamda kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. Türkiye artık enerjisinin büyük bir bölümünü artık yenilenebilir enerjiden sağlamak için adımlarını atıyor ve buna yönelik projelerini hayata geçiriyor.” diye konuştu.