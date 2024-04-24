Masrafı az, kazancı çok! 'Sarı altın' hasadı başladı: Dövizle kazandırıyor

24 Nisan 2024 10:32 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 11:18

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli yer tutan Mersin'de son günlerde artan hava sıcaklığı hasat işlemlerini de öne çekti. Özellikle açıktaki yenidünya bahçelerinde meyveler erken olgunlaştı.

Masrafı az, kazancı bol olduğu için 'sarı altın' olarak tabir edilen yenidünyanın fiyatı da üreticisinin yüzünü güldürdü.

KALİTESİNE GÖRE SINIFLARA AYRILIYOR

Erdemli ilçesinde bahçeleri oldukça yoğun olan yenidünya meyvesinin sararmasıyla hasat için kollar sıvandı. Bahçelere giren işçiler meyveleri özenle toplayarak kalitesine göre sınıflara ayırıp kasalarla meyve haline gönderiyor.

DÖVİZLE KAZANDIRIYOR

Yenidünya meyveleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor. Yurt dışına da ihraç edilen meyveler hem ülkeye döviz kazandırıyor, hem üreticisine hem de çalışanlara ekonomik kazanç olarak dönüyor.

TÜRKİYE'DE SADECE 3 İLÇEDE ÜRETİLİYOR

Havaların sıcak seyretmesi sebebiyle hasadın 15 gün önce başladığını söyleyen üreticilerden Kürşat Durmaz, "Bu sene ürünlerimiz güzel, birinci ve ikinci sınıf olarak kalite ayrımı var. Fiyatlar iyi, memnunuz. Türkiye'de sadece Mersin Erdemli, Tarsus ve Antalya'nın Alanya ilçesinde üretiliyor. Genel olarak iç piyasaya ayrıca ihracata da gönderiliyor" diye konuştu.

FİYATI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Üreticilerden Azize Aksay ise şu anda yenidünya meyvelerini topladıklarını, kalitesine göre ayırıp paketleme yaptıklarını, ürünün ve fiyatların şu anda memnun edici olduğunu belirtti.

BİRİNCİ KALİTESİ 45 TL

Malta eriğini hasat ettiklerini aktaran Halil Keskin de sağlık açısından faydalı olduğundan yurt içi ve yurt dışından yoğun talep geldiğine dikkat çekti. Verimin bu sene güzel olduğuna değinen Keskin, "İklimden dolayı hasat bu sene erken başladı. Malta eriklerinin hepsi kızardı. Eskiden tepeden başlıyor yavaş yavaş aşağıya doğru kızarıyordu. Bu sene komple kızardı. Şu anda birinci kalite 40-45, ikinci kalite 25-30'a, üçüncü kalite ise 15 TL'ye gidiyor" diye konuştu.