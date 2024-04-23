KPSS şartı aranmayan yüksek maaşlı iş ilanları açıldı! Sağlık alanında yeni istihdam

23 Nisan 2024 12:57 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:59

Fahiş fiyat için sert önlemler yolda! Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Kim yaparsa yapsın bedelini ödeyecek

Fahiş fiyat için sert önlemler yolda! Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Kim yaparsa yapsın bedelini ödeyecek

Silahlar, petrol ve dolardan daha değerli oldu! Dünya devletleri savunma harcamalarını 3 katına çıkardı

Silahlar, petrol ve dolardan daha değerli oldu! Dünya devletleri savunma harcamalarını 3 katına çıkardı

KPSS şartı aranmayan işler İŞKUR'da en fazla aratılanlar listesinde yer aldı. Bu aratmada personel alımları için İŞKUR duyuru yaptı. İşte KPSS şartının olmadığı ve yüksek maaşlı sağlık alanındaki alımların tam listesi.

KPSS ŞARTI ARANMAYAN YÜKSEK MAAŞLI ALIMLAR BAŞLADI!

İŞKUR başvuru yapması gereken vatandaşlar için aranan özelliklerin yer aldığı listeyi yayımladı. Özel ve kamu alanları olmak üzere aranan özellikler arasında ise KPSS puanı şartının olmaması sevindirdi. Kuruluşları da duyuran İŞKUR, tüm bu alımların sağlık üzerinden olacağını bildirdi.

Ülkenin çeşitli şehirlerindeki temizlik personeli sıkıntısını gidermek için açılan başvurularda sağlık alanında acil personel istihdamı yapılacağı uyarısı yer aldı. KPSS puanı yok ancak kişinin lise mezunu olması ve KPSS girmesi gerekiyor. Ayrıca tecrübeye bakılmadan 20-45 yaş arasında alımlar yapılacak.

En yakın iş ilanı İstanbul'da 1 Mayıs 2024 tarihinde 00008190790 nolu ilan ile başlıyor. Daha sonra Adana'da İlan No: 00008193527 son başvuru tarihi: 2 Mayıs 2024 olarak geçiyor. Gaziantep için 00008200246 ilan numarası yer alıyor. Başvuru tarihi ise 3 Mayıs 00008200246 nolu ilanla sistemde yer aldı. İstanbul için ise devam eden diğer ilanlar;

İlan No: 00008083638 - İlan Tarihi: 9 Mayıs 2024

İlan No: 00008130124 - İlan Tarihi: 3 Haziran 2024