Konut fiyat artışında 2019’dan bu yana ilk! Enflasyonun gerisinde kaldı, Ankara şaşırttı

24 Nisan 2024 10:43 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:46

Araç sahiplerini sevindiren haber! Akaryakıt fiyatları değişiyor, bu kez indirim geliyor

Araç sahiplerini sevindiren haber! Akaryakıt fiyatları değişiyor, bu kez indirim geliyor

Emekli ve memurları ilgilendiriyor! Hükümetin masasında maaşlara yapılacak 3 düzenleme var

Emekli ve memurları ilgilendiriyor! Hükümetin masasında maaşlara yapılacak 3 düzenleme var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kritik veriyi açıkladı. Şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımlandı. Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2024’te aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 58,3 artışla 1216 oldu.

2019’DAN BU YANA İLK KEZ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Türkiye'de konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 58,31 artış kaydetti.

Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak kaydedilmişti. Böylelikle konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.

YILLIK ARTIŞ ARALIK 2021'DEN BU YANA EN DÜŞÜK OLDU

Şubat ayında konut fiyatlarında görülen yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olarak kaydedildi. Konut fiyatlarında yıllık artış Eylül 2022'de yüzde 189,1 ile rekor seviyeye yükselmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Şubat ayında konut fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 2,2 arttı. Enflasyondan arındırıldığında Şubat ayında reel azalış yüzde 5,1 olarak kaydedildi.

ANKARA'DA GETRİDE FARK ATTI

KFE, şubatta yıllık bazda yüzde 58,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 5,1 oldu. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 artış görüldü.

Yıllık artışın enflasyonun üzerinde olduğu tek il Ankara oldu. Ankara'da konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,9 arttı. Ankara'da metrekare başına ortalama fiyat da 24 bin 918 TL'ye çıktı.

METREKARE BAŞINA İZMİR’DE 36 BİN, İSTANBUL’DA 45 BİN OLDU

Ankara'yı yüzde 57,4'lük artışla İzmir takip etti. İzmir'de de ortalama birim fiyat 36 bin 65 TL olarak kaydedildi. İstanbul'da konut fiyatları ise Şubat'ta yıllık yüzde 45,6 arttı. İstanbul'da ortalama birim fiyat 45 bin 420 TL oldu. Türkiye genelinde ortalama fiyat ise Şubat ayında 31 bin 364 TL'ye yükseldi.