Hükümetin emekli düzenlemesi ortaya çıktı! Maaştan, sosyal desteklere işte 9 maddeli refah paketi

22 Nisan 2024 10:47 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:49

Milyonlarda emekli için düğmeye basıldı. Hükümet yeni emekli düzenlemesi ortaya çıktı. 2024 Emekliler Yılı’na özel olarak devreye alınacak pakette maaştan sosyal desteklere kadar 9 maddelik kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ilk olarak duyurduğu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da enflasyon zammına ek iyileştirmenin de müjdesini verdiği emekli refah paketinin detayları belli oldu.

ÇALIŞMALAR HIZ VERİLDİ, EMEKLİ İÇİN KAPSAMLI PAKET DEVREYE ALINIYOR

16 milyon emekliyi ilgilendiren ve uzunca bir süredir gündemde olan 2024 Emekliler Yılı’na özel çalışmaları içeren refah paketi çalışmasına hükümet hız verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli düzenlemesi için çalışmanın kısa sürede açıklanacağını ifade etmişti. Sabah’tan Faruk Erdem 9 maddede emekli düzenlemesinin detaylarını yazdı.

MAAŞTAN SOSYAL DESTEKLERE İŞTE 9 MADDELİ REFAH PAKETİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın ‘gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar’ diye bahsettiği düzenlemelerin detaylarını da geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı.

Emeklilerle ilgili detaylarına bakıldığında hem gelirlerini artırıcı hem de günlük hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler göze çarpıyor. Çalışma Bakanlığı gerek kurumlar gerekse diğer bakanlıklar nezdinde görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Işıkhan çok yakın zamanda 10-15 günlük süre içinde bir lansman ile çalışmaların detaylarını duyuracakları belirtmişti.

Kulislerde konuşulan çalışmalara ilişkin belli bir takvim çerçevesinde yapılacak desteklerin ana başlıkları ise şöyle:

ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ VE AYRICALIK

Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

EMEKLİLERE ÖZEL İLETİŞİM DESTEĞİ

Büyük GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emekliler için kapsamlı ve indirimli özel tarifelerin devreye sokulması gündeme gelecek. Böylece emekliler telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı olarak yararlanacaklar.

GIDA VE TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN ALIŞVERİŞ DESTEĞİ

Emekli kart devreye girecek. Gelir durumu belli bir seviyenin altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alışveriş kartı hazırlanacak. Bu karta her ay yüklenecek para ile marketlerden alışveriş yapma imkanı sunulacak. Bu desteği Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek.

BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM VE ÜCRETSİZ HİZMETLER

Emekliler için faturalara ayar geliyor. Yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi birçok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

ENERJİ FATURA DESTEĞİ

Isınma ve aydınlatma giderleri de emekli için yük olmaktan çıkacak. Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek. Hanelere kişi başına uygulanan enerji desteği emekliler için de yaygınlaştırılacak.

EMEKLİYE KİRA DESTEĞİ

Artan kiralar yüzünden zorluk yaşayan emekli kesime nefes aldıracak bir dokunuş geliyor. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.

BANKA HİZMETLERİNDE AYRICALIK VE UYGUN FAİZLİ KREDİ DESTEKLERİ

Bankalardan emekli ile ilgili özel kampanyalar gelecek. Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.

ÖZEL KAMPANYA VE TATİL DESTEĞİ

Emekliliğin tadını çıkartmalarını sağlayacak önemli bir adım da tatil imkanlarının sağlanması olacak. Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına kavuşacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimle tatil imkanları da sunulacak.

REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ BELİRLENECEK

Pakette belki de en önemli düzenleme maaşların artışını sağlayacak reformların hayata geçirilmesi olacak. Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. Ayrıca kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.