Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kınama! ‘Locals’ kelimesi ile ilgili ithamlara açıklama geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temaslarında bir panelde kullandığı "locals" kelimesi ile ilgili eleştiriler Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, haberleri kınadı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temaslarında yapığı konuşmada "locals" kelimesini kullanması eleştirilere neden olmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan "locals" kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz.
Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.