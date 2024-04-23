Fahiş fiyat için sert önlemler yolda! Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Kim yaparsa yapsın bedelini ödeyecek

23 Nisan 2024 12:02 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 12:16

Ekonomi yönetiminin göreve geldiği günden bu yana üzerinde durduğu kamu tasarrufu noktasında hükümet sistemli bir çalışmayı devreye alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak temasları sonrası dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı ve enflasyonla mücadele için hükümet kamu tasarrufu başta olmak üzere bir dizi tedbirler almak için çalışma yaptıklarını dikkat çekti.

‘TASARRUF İÇİN BÜTÇELER YENİDEN REVİZE EDİLECEK’

Kamuda tasarrufa yönelik bir çalışma yürütüldüğünü ve bu çalışmanın kapsamı ve içeriğinin ne olacağı ile ilgili sorulara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulanacak kısıtlamalara ilişkin “Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz.” dedi.

HARCAMALAR TEK TEK GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tasarruf adımlarını takip edeceğini dikkat çekerek “Resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız.” diye konuştu.

FAHİŞ FİYAT İÇİN SERT ÖNLEMLER GELİYOR

Gıdada ve hızlı tüketimde fırsatçıların uyguladığı fahiş fiyatlar toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a restoran ve kafelerde hafta sonu uygulanan boykotu hatırlatan gazeteciler gıdada bu fahiş fiyatla ilgili mücadelede alınacak önlemleri sordu. Ambalajların üzerine ürünün kendi fiyatının yazılması gibi önerileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaran basın mensupları hükümetin bu yönde yeni bir yol haritası olup olmadığını ve hapis cezası gibi yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağını da sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatla ilgili olarak, “Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek.” İfadelerini kullandı.