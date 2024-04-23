Emekli ve memurları ilgilendiriyor! Hükümetin masasında maaşlara yapılacak 3 düzenleme var

23 Nisan 2024 14:41 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 15:00

BBP Lideri Mustafa Destici’den hükümete çağrı: Temmuzda hem emekliye hem de asgari ücretliye zam verilmeli

BBP Lideri Mustafa Destici’den hükümete çağrı: Temmuzda hem emekliye hem de asgari ücretliye zam verilmeli

Emekli ve memur için gözler temmuz dönemi maaş zammı için yapılacak çalışmalara çevrildi. Hükümet 3 kritik başlığa öncelik verecek. Ekonominin kurmayları öncelikli olarak emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışını masaya yatıracak. TCMB’nin ekonomistlerle gerçekleştirdiği son beklenti anketi için elde ettiği sonuçları yayımladı. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de netlik kazandı ve maaş tablosu da ortaya çıktı.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI MAAŞLARDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Ocak, şubat ve mart ayı enflasyonu belli oldu. Geriye nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon rakamları kaldı. Haziran verisinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Şu ana kadar ilk 3 aylık (Ocak, Şubat, Mart) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 15,06 zam oluştu.

EMEKLİNİN VE MEMURUN ZAM ORANI KESİNLİK KAZANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı verilerini açıklamasıyla birlikte maaşlara etki edecek 2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Temmuz döneminde emekli ve memur zammıyla birlikte tüm maaşlar yeniden artacak.

OCAKTA ZAM ORANI EŞİTLENMİŞTİ

Yılbaşında maaş zamları 49,25 olarak belirlenmişti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı memur emeklisi maaş zamlarına eşitlendi. Ocak ayında yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarılırken, en düşük memur maaşı da 32 bin 860 TL oldu.

MASADA 3 DÜZENLEME VAR

2024'ün ikinci yarısında hükümet milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme üzerinde çalışacak. Bunlar

- SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı

- En düşük emekli maaşı yeniden belirlenecek

- Memur ve memur emeklisi için maaş artışları

EMEKLİDE ENFLASYONA EK REFAH PAYI GÜNDEME GELEBİLİR

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde olmak üzere iki kez belirleniyor. Bu zamların belirlenmesinde doğrudan etkili olan faktör TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları oldu. Son yıllarda hükümet enflasyon karşısında eriyen maaşlara dokunuş olarak refah payını da ekliyor. Temmuz ayından sonra yine enflasyon çıkmazının yaşanması durumunda emekliyi nefes aldıracak refah payı formülü devreye alınabilir.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE DURUM FARKLI

Memur ve memur emeklisi de yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından enflasyon farkı hesaplanıyor.

Memurun toplu sözleşme zammının üzerine eklenen enflasyon farkı memur ve memur emeklisinin zammını oluşturuyor. Memur ve memur emeklisi temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyonuyla 6 aylık enflasyon farkına ek yılın ikinci dönemine ait toplu sözleşme zammını yani yüzde 10’u cebine koyacak.

Ocak ayında toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanmıştı.

REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME GEREKİYOR

6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

TCMB NİSAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.

Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olacak. Bu rakama göre emekli ve memur temmuz zammı tablosu netleşti:

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU

- 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 25,47

- SSK, Bağ-Kur emekli zammı beklentisi yüzde 25,47

- Memur toplu sözleşme zammı yüzde 10

- Memur enflasyon farkı beklentisi yüzde 9,10

- Memur zammı beklentisi yüzde 20,01

HÜKÜMET EMEKLİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin zammına ilişkin geçtiğimiz günlerde yapılacak yeni düzenlemelerin sinyalini vermişti. Emeklinin ek zammına yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar var” diyerek maaş artışları ile ilgili hükümetin bir dizi çalışma yaptığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekliler ilgili düzenleme ve çalışmalar hakkında konuşan "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır." dedi. Emekli için iyileştirmelere yeşil ışık yakan Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ay için bir artış yapılmıştı biliyorsunuz. Bu yüzde 50'ye varan artış 6 ay için geçerli, 6 aylık süre için yapılmıştı. 6 ay sonrası memurlarda olduğu gibi emeklilerimiz için de bu değerlendirmeler yapılacaktır elbette. Dolayısıyla orada gerekli ayarlamalar mutlaka ele alınacak, yapılacaktır. Bir taraftan da Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı, gündelik hayata dokunan birtakım çalışmalar, hazırlıklar var. Onlar da tamamlandığında Çalışma Bakanlığımız bunları toplumla paylaşacaktır." cevabını verdi.

EMEKLİNİN GÜNDELİK HAYATINA DOKUNAN ÇALIŞMA GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliye enflasyon farkının temmuzda maaşlara yansıtılacağını dikkat çekerek yeni uygulamaların da devreye alınacağını açıklamıştı.

2024 yılının emekliler yılı ilan etmesinin ardından bir çok bakanlık, özel sektör ve kamu kuruluşları ile protokollerin gerçekleştirildiğini dikkat çeken Bakan Işıkhan, basın mensuplarıa “Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut bilgi varsa emekliyi ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek, psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamdaki toplumun genelindeki hizmetlerimizi refahı arttırmaya yönelik çalışmamızı sizlerle paylaşacağız” dedi.

EMEKLİ İÇİN KAPSAMLI PAKET DEVREYE ALINIYOR

16 milyon emekliyi ilgilendiren ve uzunca bir süredir gündemde olan 2024 Emekliler Yılı’na özel çalışmaları içeren refah paketi çalışmasına hükümet hız verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli düzenlemesi için çalışmanın kısa sürede açıklanacağını ifade etmişti. 9 maddeli emekli düzenlemesinin geleceği ifade ediliyor.