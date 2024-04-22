Emekli maaşında yeni zam tablosu! Enflasyon tahmini geldi, hesaplar değişti

22 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 16:28

Kök maaş, memur maaşı ve en düşük emekli maaşı temmuz ayından yeniden masaya yatırılacak. 3 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla maaş hesapları da başladı. Merkez Bankası anketine göre nisan, mayıs, haziran aylarında gelecek enflasyon rakamları belli oldu.

OCAK ZAMMI YÜZDE 49,25

Ocak 2024’te SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak açıklandı. Zamla beraber en düşük emekli maaşı da yeniden revize edilerek 10 bin TL’ye çıkarıldı. En düşük emekli maaşı ise 32 bin 860 TL oldu.

YENİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Temmuz Çarşamba günü haziran ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketini yayımlamasının ardından gözler yeni hesaplamaya çevrildi.

Ankete göre, Nisan, Mayıs ve haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Enflasyon rakamlarının bu şekilde gelmesi halinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,47 olacak. Bu rakama göre emekli ve memur temmuz zammı tablosu netleşti:

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU

• 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 25,47

• SSK, Bağ-Kur emekli zammı beklentisi yüzde 25,47

• Memur toplu sözleşme zammı yüzde 10

• Memur enflasyon farkı beklentisi yüzde 9,10

• Memur zammı beklentisi yüzde 20,01

REFAH PAYI DA EKLENECEK

6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası emekliler için refah payı masada olacak. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Her yıl temmuz ve Haziran aylarında yılda iki kez olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belirleniyor. Son yıllarda zam oranlarına refah payı da ekleniyor.

Emeklilerde olduğu gibi memur ve memur emeklilerine de yılda iki kez zam yapılıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesinin ardından bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki rakamlar hesaplanarak memur enflasyon farkı belirleniyor.

Bunun üzerine yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek memur zammı hesaplanıyor. Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulandı. Temmuz döneminde bu rakam yüzde 10 olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 500 TL'yi aşacak. Mevcut durumda 37 bin 220 TL olan ortalama memur maaşı da yaklaşık 45 bin TL olacak.