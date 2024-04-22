Dolarda rota yeniden belirleniyor! Faiz ve enflasyon hedef şaşırttı

22 Nisan 2024 09:38 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:42

Piyasalarda özellikle 2023’ün son aylarında FED’in mart ayında faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi güçlendi. Ancak, enflasyon faiz indirimleri için müsait ortama engel olurken işsizlik rakamları ABD ekonomisinin hala güçlü olduğunu gösterdi. Beklenmedik bu gelişmelerle doların 2024’te yükselmesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİM İHTİMALİ 1’E DÜŞTÜ

Orta Doğu’da artan gerilimle beraber dolar endeksi 106 seviyesinden aşağı inmedi. Yüzde 3,5 olarak açıklanan enflasyon verileri ile beraber bu yıl 3 değil 2 faiz indirimi ihtimali güçlendi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun düşürülmesinde bu yıl kaydedilen ilerlemenin durması nedeniyle Fed'in faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Gelişmelerin ardından faiz indirim ihtimali bire düştü. Piyasalar artık merkez bankasının faiz oranlarını Eylül ayına kadar sabit tutmasını bekliyor.

ABD İSTİSNA

Bu yıl doların gerileyeceğini düşünerek hareket eden yatırımcılar pozisyonlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD büyümesinin diğer G-7 ülkelerinden iki kat daha fazla olmasını bekliyor.

IMF tarafından yapılan açıklamalar da, “ABD’nin istisna olduğu” yönündeki söylem hisse senetleri ile tahvil getirilerini destekleyerek doların cazibesini artırıyor. Jeopolitik gerilimler de güvenli bir liman olarak doları destekleyen bir faktör oluyor.

2025’E KADAR DEVAM EDECEK

Gelişmeler sonrasında dünyanın en büyük ikinci fon yönetim şirketi Vanguard Group dolarda daha uzun süre yükseliş öngördü.

UBS Asset Management, doların normalde değerinden yüzde 20 daha pahalı olmasına rağmen muhtemelen daha da yükseleceğini tahmin ediyor. Wells Fargo Yatırım Enstitüsü de doların yükselişinin 2025’e kadar uzayacağını düşünüyor.

Vanguard’dan Ales Koutny, “Diğer ülkeler ABD’nin büyüme ve enflasyon oranlarına yetişemezse, doları almaktan başka seçenek kalmaz. Daha önce bizim için çok taktiksel bir trade olan dolar alımı, çok daha uzun vadeli bir strateji haline geldi” dedi.