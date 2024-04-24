Dolar zirveye yakın, rekor için kritik seviyeye yaklaştı!

24 Nisan 2024 10:31 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 10:32

Araç sahiplerini sevindiren haber! Akaryakıt fiyatları değişiyor, bu kez indirim geliyor

Araç sahiplerini sevindiren haber! Akaryakıt fiyatları değişiyor, bu kez indirim geliyor

Emekli ve memurları ilgilendiriyor! Hükümetin masasında maaşlara yapılacak 3 düzenleme var

Emekli ve memurları ilgilendiriyor! Hükümetin masasında maaşlara yapılacak 3 düzenleme var

Para piyasalarında ABD tarafından gelen veriler etkili olmaya devam ediyor. Fed’in faiz indirimine gideceği tarihine ilişkin belirsizlik etkili oluyor. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklenti altında kalması akabinde dolar endeksinde geri çekilmeye neden oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi önceki kapanışının hemen altında 105,7 seviyesinde seyrediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 32,5830 liradan, euro ise 34,8670 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 32,5810 liradan alınan dolar 32,5830 liradan, 34,8650 liradan alınan euro ise 34,8670 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,50 liradan, euro ise 34,56 liradan satılmıştı.

PARA PİYASALARI TCMB KARARINA ODAKLANDI

Piyasaların odağında Merkez Bankası’nın faiz kararı bulunuyor. TCMB, politika faizi kararını 25 Nisan Perşembe saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.