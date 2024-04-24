Dolar zirveye yakın, rekor için kritik seviyeye yaklaştı!
Para piyasalarında Fed faiz indirimi ile ilgili belirsizlik ve ABD tarafından gelen PMI verileri etkili olmaya devam ediyor. Dolar endeksi PMI’nın beklentilerin altında kalmasıyla geri çekilmişti. Yeni günde Dolar/TL, 32,58 ile zirve seviyelerine yakın başladı
Para piyasalarında ABD tarafından gelen veriler etkili olmaya devam ediyor. Fed’in faiz indirimine gideceği tarihine ilişkin belirsizlik etkili oluyor. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklenti altında kalması akabinde dolar endeksinde geri çekilmeye neden oldu.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi önceki kapanışının hemen altında 105,7 seviyesinde seyrediyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar 32,5830 liradan, euro ise 34,8670 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 32,5810 liradan alınan dolar 32,5830 liradan, 34,8650 liradan alınan euro ise 34,8670 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,50 liradan, euro ise 34,56 liradan satılmıştı.
PARA PİYASALARI TCMB KARARINA ODAKLANDI
Piyasaların odağında Merkez Bankası’nın faiz kararı bulunuyor. TCMB, politika faizi kararını 25 Nisan Perşembe saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.