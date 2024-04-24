Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, Bakanlık harekete geçti! Fahiş fiyat için yeni düzenleme

24 Nisan 2024 08:53 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:05

Fahiş fiyat için sert önlemler yolda! Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Kim yaparsa yapsın bedelini ödeyecek

Fahiş fiyat için sert önlemler yolda! Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Kim yaparsa yapsın bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşünde fahiş fiyatla mücadele ile ilgili olarak gündeme getirdiği "ambalaj üzerine etiket" uygulamasının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı uygulamanın başlaması için harekete geçti. Bakanlık üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapacak...

FİYAT ETİKETİ ÜÇLÜ KOMİSYON TARAFINDAN BELİRLENECEK

Ambalaj üzerine fiyat etiketi üçlü bir komisyon tarafından belirlenecek. Bu komisyonda bakanlık yetkililerinin de yer alması öngörülüyor. Ambalajlı ürünler, bu komisyonun belirleyeceği tavsiye fiyatıyla satılacak.

Böylece, marketlerin sürekli yaptığı etiket değişimi son bulacak. Tekelleşme bitecek, rekabet artacak. Uygulama, stokçuluğu da önleyecek.

YENİ FORMÜL

Sabah'ta yer alan habere göre ambalaja eklenecek tavsiye fiyatı konsensüs ile belirlenecek. Üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve kârı ekleyerek bir fiyat çıkaracak. Bu fiyat Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak. Belirlenen fiyat, üretim tarihiyle birlikte ambalaja basılacak.

Örneğin bir ürüne 100 TL tavsiye fiyatı belirlendi. O ay üretilen ürünün tüm ambalajlarına tavsiye edilen fiyat 100 TL şeklinde basılacak. Ancak perakendeci isterse bunu 120 TL'den satışa koyabilecek.

Tüketici de bu durumda fırsatçıyı kolaylıkla tespit edebilecek. Bu durumu ilgili makamlara şikâyet edebilecek. Bu tavsiye fiyatı, kendi arasında anlaşan marketlerin de tekeline son verecek.