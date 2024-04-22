ÇAYMER yaş çay fiyatını açıkladı! Nisan ayında alım başlayacak

22 Nisan 2024 17:57 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 18:02

ÇAYMER yaş çay alım fiyatını duyurdu. Nisan ayı içinde alınacak çay için Rize Ticaret Borsası (RTB) Çay Araştırma ve Uygulama Merkezince (ÇAYMER) 2,5 yaprak elle toplanmış yaş çayın kilogram fiyatının 70 lira olduğu bildirdi.

YAŞ ÇAYIN KİLOGRAM FİYATI AÇIKLANDI

Açıklamada, 2,5 yaprak yaş çayın kilogram fiyatının destekleme dahil brüt 70 lira olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Nisan ayı içerisinde alımı yapılan elle toplanmış 2,5 yaprak yaş çayın ödemesi mayıs sonunda yapılacaktır. Toplanması gereken ürün görseli ve videosu sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmıştır. Uzun olmayan 2,5 yaprak taze sürgünler dip kısımlarından toplanmalıdır. Uzun dallı büyük yapraklar toplanmamalıdır. Kart yapraklar kesinlikle toplanmamalıdır. Çay getirmek isteyen müstahsillerimizin, 05373635060 nolu telefonu arayarak randevu almaları gerekmektedir."

Açıklamada, getirilen yaş çayların kontrol edileceği, 2,5 yaprak standardına uygun olmayanların alınmayacağına işaret edildi.