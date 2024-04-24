Araç sahiplerini sevindiren haber! Akaryakıt fiyatları değişiyor, bu kez indirim geliyor

24 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 09:44

Petrol fiyatlarının Orta Doğu’daki gerilimle yükselişi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımıştı. Uzun bir aradan sonra araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Pompaya bu kez zam değil indirim geliyor.

PETROLDEKİ OYNAKLIK AKARYAKITA YANSIYOR

Petrol fiyatlarındaki inişli çıkışlı grafik, benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma ve dövizde yaşanan değişiklikler benzin ve motorin fiyatlarında fiyat değişikliklerine neden olmuştu.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor. 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 16 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 62 kuruştan satılıyor.