Altın fiyatlarında ibre aşağı döndü! İşte 23 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

23 Nisan 2024 07:24 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 09:26

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta savaş çanlarının çalmasıyla hızlıca yükselip rekorlar kırmıştı. Yeni haftada ise Ortadoğu'daki gerginliğin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 416 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 169 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HIZLI DÜŞÜŞ

İran - İsrail arasındaki gerilimin azalması altın fiyatlarındaki ibreyi aşağı yönlü değiştirdi. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 23 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

23 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.415,47

Satış 2.415,99

23 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.099,00

Satış 4.170,00

23 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.223,00

Satış 8.518,00

23 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.344,00

Satış 16.604,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.305,69

Satış 2.306,03