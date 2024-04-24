Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 24 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

24 Nisan 2024 07:28 - Güncelleme : 24 Nisan 2024 08:53

Altın fiyatları Ortadoğu’daki gerilimin azalması ve Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizlik nedeniyle geriledi. Haftanın ilk günü neredeyse iki yılın en büyük günlük düşüşünü kaydeden ons altın dün de kayıplarını sürdürdü.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 437 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 164 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 24 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

24 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.437,46

Satış 2.437,85

24 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.094,00

Satış 4.164,00

24 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.201,00

Satış 8.444,00

24 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.299,00

Satış 16.556,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.328,40

Satış 2.328,73