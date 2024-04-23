Akaryakıt fiyatlarına Orta Doğu freni! Tarih verildi, motorine indirim geliyor

23 Nisan 2024 10:32 - Güncelleme : 23 Nisan 2024 10:49

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve Orta Doğu krizi ile birlikte yükselen risk iştahı piyasada oynaklığı arttırmıştı. İran ve İsrail arasındaki tansiyonun düşmesi ile birlikte petrol fiyatları yön arayışına devam ediyor. Analistlerden gelen sert yükseliş beklentisi petrolü baskı altında tutarken petrol ve petrol ürünlerine de indirim ve zam olarak yansıyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM GELECEK Mİ?

23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı bugün için akaryakıtta fiyat değişimi gerçekleşmeyecek.

Piyasa analistlerine göre, Orta Doğu’da yaşanan gerilimlerde ani bir hareketlilik yaşanmadığı takdirde petrol sakin seyrine devam edecek. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre pompada yeni indirim bekleniyor. 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor.

PETROL 100 DOLARI GÖRÜR MÜ?

Orta Doğu’da yaşanan gerilimle petrol fiyatları tırmanışa geçmişti. Orta Doğu'da düşen tansiyonun da etkisiyle Brent petrolün varil fiyatında gerileme yaşanıyor. Gerilimlerin arz üzerindeki minimal etkiye rağmen analistler petrol piyasasını etkileyebilecek daha geniş bir risk yelpazesinin kapıda olduğunu dikkat çekiyor. ANZ analistleri, ABD hükümetinin İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımları genişletme kararının petrol üzerinde etkisinin olabileceğini, İran ham petrolünün işlenmesi ya da taşınmasında bilerek yer alan limanlar, gemiler ve rafineriler gibi yabancı kuruluşları etkileyen zincirleme bir yaptırım silsilesini işaret ediyor. Analistler özellikle petrol tarafındaki yorumlarında jeopolitik zeminde pek çok riskin fiyatlamada etkisinin olabileceğini, Orta Doğu’da net bir uzlaşma sağlanana kadar fiyatlamalarda çok fazla dalgalanma görülebileceği yorumunda bulunuyor.

Citigroup’un petrol fiyatlarına ilişkin en temel senaryosu Orta Doğu'da gerilimin aşırı yüksek olması ve bu durumun fiyatları yukarıya doğru desteklemesi yönünde olmuştu. Bu durum, bankanın kısa vadeli fiyat tahminlerini yükseltmesine yol açarken Analist Max Layton konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bizim görüşümüze göre mevcut piyasada fiyatlandırılmayan şey, İran ile İsrail arasındaki doğrudan çatışmanın potansiyel olarak devam etmesi ve olayların niteliğine bağlı olarak petrol fiyatlarının varil başına +100 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrolde 100 dolar senaryosunu yorumladı. Birol "Petrol piyasalarına bakarsak esasında yeteri kadar petrol var ve üretim seviyeleri bütün piyasadaki talebi karşılayacak seviyede sorun yok. Ancak şu anda fiyatların 90 dolarlara ve üzerine çıkmasının iki nedeni var. Bir tanesi büyük üretici ülkelerin yani Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC ülkelerinin üretimi kasti olarak kırmaları. Bir nedeni bu. İkincisi de sizin de bahsettiğiniz Ortadoğu'daki gerilimler. Eğer bu gerilimlere bir veya birden fazla büyük petrol üreticisi ülke dahil olmaz ise ben fiyatların daha fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Ama eğer bunlardan bir veya birkaç tanesi direk olarak dahil olursa fiyatlarda yukarı doğru bir seyir görebiliriz" dedi.