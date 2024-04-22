Afrika'da trilyon dolarlık servet! 2033'te milyoner sayısı rekor kıracak

22 Nisan 2024 12:41 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 14:50

Henley & Partners ve New World Wealth’ın ortaklaşa yayınladığı 2024 Afrika Varlık Raporu’nda kıtaya yönelik çarpıcı ifadelere yer verildi.

SERVET MİKTARI ŞAŞIRTTI

Rapora göre, Afrika kıtasında şu anda sahip olunan toplam yatırım yapılabilir servet miktarı 2,5 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Kıtadaki milyoner nüfusu önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 65 artacak. Afrika genç ve hızlı büyüyen nüfusa, doğal kaynakları ve geniş coğrafyası ile yatırım olanakları açısından en büyük potansiyeli barındırıyor.

5 BÜYÜK SERVET PİYASASI BELLİ OLDU

9.’su hazırlanan rapora göre; Afrika'da şu anda 1 milyon dolar veya daha fazla likit yatırım yapılabilir servete sahip 135 bin 200 yüksek net değerli bireyin (HNWI), 100 milyon dolar veya daha fazla değere sahip 342 santi-milyonerin ve 21 dolar milyarderin yaşadığını ortaya koyuyor.

Afrika'nın '5 Büyük' servet piyasası; Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Kenya ve Fas ile birlikte kıtadaki milyonerlerin yüzde 56'sını ve milyarderlerin yüzde 90'ından fazlasını barındırıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SERVET PİYASASI OLACAK

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, raporla ilgi yaptığı değerlendirmede şu anda dünyanın en zenginlerinden biri olan Elon Musk da dahil olmak üzere 54 Afrika doğumlu milyarderden ancak 21'inin hala kıtada yaşadığını ifade etti.

Demiral, buna rağmen kıtadaki dev potansiyelle milyoner sayısının artacağını belirterek “Milyoner sayısındaki artışın Afrika’yı dünyanın en büyük servet piyasalarından biri olarak yükseltecek” dedi.

İŞTE EN ZENGİN 10 ÜLKESİ

Milyoner nüfusunun yüzde 20 azaldığı zorlu bir son on yıla rağmen, Güney Afrika 37 bin 400 milyoner, 102 santi-milyoner ve 5 milyarder ile diğer Afrika ülkelerinin iki katından fazla milyonere ev sahipliği yapmaya devam Etti.

Güney Afrika’yı 15 bin 600 milyoner, 52 centi-milyoner ve 7 milyarder ile Mısır takip ediyor.

Nijerya 8 bin 200 zengin ile 3. sırada yer alırken

Kenya 7 bin 200 milyoner ile

Fas 6 bin 800 milyoner ile

Mauritius 5 bin 100 milyoner ile

Cezayir 2 bin 800 milyoner ile

Etiyopya 2 bin 700 milyoner ile

Gana 2 bin 700 milyoner ile ve Namibya 2 bin 300 milyoner ile takip ediyor.

MAURİTİUS ÖNE ÇIKIYOR

Önümüzdeki on yıl içinde Mauritius, Namibya, Fas, Zambiya, Kenya, Uganda ve Ruanda gibi ülkelerde yüzde 80'in üzerinde milyoner artışı yaşanması bekleniyor.

İstikrarlı yönetimi ve elverişli vergi rejimiyle Mauritius'un, dünyanın en hızlı büyüyen servet piyasalarından biri olarak konumlanarak yüzde 95'lik kayda değer bir büyüme oranı yaşayacağı öngörülüyor.

Namibya da 2033 yılına kadar yüzde 85'i aşacağı tahmin edilen etkileyici bir yüksek net değerli büyüme için hazırlanıyor. Hem Mauritius hem de Namibya küresel yatırımcıları çekmek için yatırım göçü yolları sunmaya devam ediyor.

EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE

Güney Afrikalı ünlü siyasi yorumcu, gazete köşe yazarı ve çok satan yazar Justice Malala, 2024 Afrika Zenginlik Raporu'nda IMF tarafından yüzde 4 olarak öngörülen büyüme ile Sahra Altı Afrika'nın 2024 yılında Asya'dan sonra dünyanın en hızlı büyüyen ikinci bölgesi olacağını belirtiyor.

ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Zenginlik merkezleri ve gelecekteki refah cepleri Şehir düzeyinde Johannesburg, 12 bin 300 milyoner, 25 santi-milyoner ve 2 milyarder ile Afrika'nın en zengini olarak yerini koruyor. Cape Town 7 bin 400 milyoner, 28 santi-milyoner ve 1 milyarder ile onu yakından takip ediyor. Kahire (7 bin 200 milyoner), Nairobi (4 bin 400) ve Lagos (4 bin 200) da önemli kentsel zenginlik merkezleri olarak öne çıkıyor.

Geleceğin milyoner mıknatısı şehir ve bölgelerine gelince, Amoils, Cape Town, Güney Afrika'nın Balina Sahili, Kigali, Windhoek, Swakopmund, Nairobi, Tangier ve Marakeş'in önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 85+ milyoner büyümesinden yararlanmasının bekleniyor.

EN PAHALI ŞEHİR GÜNEY AFRİKA’DA

Lüks emlak söz konusu olduğunda Cape Town, m2 başına 5 bin 600 ABD doları değerindeki birinci sınıf konut alanlarıyla başı çekmeye devam ediyor. Mauritius'taki Grand Baie, 200 ila 400 m2'lik birinci sınıf bir daire için m2 başına 5.000 dolar ile hemen arkasından geliyor.

Chas Everitt International emlak grubunun CEO'su Berry Everitt, raporda Afrika'yı ve özellikle de Güney Afrika'yı küresel lüks emlak sektöründe yükselen bir yıldız olarak tanımlıyor.

YATIRIM GÖÇÜ EKONOMİYİ DESTEKLİYOR

Henley & Partners Özel Müşteriler Grup Başkanı Dominic Volek'e göre yatırım göçü, Afrika'nın ekonomik büyümesini hızlandırmak için potansiyel bir mekanizma olarak ortaya çıkıyor. "Afrika ülkeleri yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık fırsatları sunarak hayati önem taşıyan yabancı sermayeyi çekebilir, istihdam oluşturulmasına teşvik edebilir ve bilgi transferini destekleyebilir.

Bu sadece ev sahibi ülkelere fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Afrikalı HNWI'lere ve ailelerine gelişmiş küresel hareketlilik ve risk çeşitlendirme seçenekleri sunar. Zorluklara rağmen Afrika'nın servet ortay çıkarma potansiyeli hâlâ muazzamdır.

Kıtanın genç ve hızla büyüyen nüfusu önemli bir demografik getiri sunmaktadır. Eğitim, altyapı ve teknolojiye yapılacak stratejik yatırımlar, beşeri sermayenin kilidini açabilir ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyebilir."